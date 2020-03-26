В Екатеринбурге вручат валюту Третьего рейха создателям самого лживого фильма о Великой Отечественной

В уральской столице решили креативно подойти к выяснению вопроса об исторически достоверных фильмах, посвященных 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Свердловский актив прилепинского движения "За правду" решил учредить анти-премию за самые лживые художественные картины, посвященные войне. О подробностях акции журналисту Накануне.RU рассказал координатор свердловского отделения движения Алексей Никифоров.

"Мы разрабатываем проект, приуроченный к юбилейной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас о войне транслируется много лжи, в том числе в кинематографе. Пытаются перевернуть и переврать исторические факты. Мы хотим сделать анти-премию за ложь в фильмах о Великой Отечественной войне. Решение будет приниматься либо путем открытого массового голосования, либо его будут принимать эксперты узким кругом. Или же историки будут утверждать итоги всенародного голосования. Пока что обсуждаем", - отметил Алексей Никифоров в беседе с Накануне.RU.

В каждой номинации призом будут 30 немецких "рейхсмарок" (валюта была введена еще при Веймарской республике, продолжила существовать при Третьем рейха и послевоенной Германии с 1924 по 1948 год).

Заявки на фильмы-номинанты будут приниматься с 1 апреля. Сейчас формируется состав жюри и прорабатывается механизм голосования, чтобы каждый мог дать свою оценку тому или иному фильму с искажающими фактами о войне.

Уже есть первоначальный шорт-лист, по мнению представителей движения. Это фильмы "Сволочи", "Штрафбат", "Три дня лейтенанта Кравцова", "Последний бой".

Алексей Никифоров уточнил, что киноленты были выбраны специалистами. Название анти-премии пока держится в тайне.