Заискрила проводка. Следователи уточнили обстоятельства "возгорания двигателя" самолёта в аэропорту Сургута

Следователи уточнили обстоятельства происшествия с самолётом, случившегося в сургутском аэропорту, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

В 8.15 при запуске правого двигателя самолёта "Ан-24", который собирался перевезти пассажиров из Сургута в Ханты-Мансийск, заискрила проводка. Командир экипажа принял решение прекратить подготовку к вылету. На борту находилось 12 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто не пострадал. Сотрудники управления начали проверку.

В пресс-службе перевозчика, компании "ЮТэйр", Накануне.RU сообщили, что борт был заменён.