06 Октября 2020
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Коллаж, нефть, кризис, Дональд Трамп, Владимир Путин (2020) | Фото: Накануне.RU

National Interest: США пострадают больше всех от "нефтяной войны"

Известное американское издание The National Interest пишет о том, что нефтяная война нанесет огромный урон США.
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Отмечается, что в ближайшем будущем цены на нефть вряд ли пойдут вверх, так как находятся под "тройным ударом" - ценовой войной, пандемией коронавируса и перенасыщением рынка. И все это происходит тогда, когда состояние мировой экономики находится на самом низком уровне со времен глобального финансового кризиса.

Консалтинговая компания IHS Markit называет нынешнюю ситуацию "самым экстремальным за всю историю перенасыщением мирового нефтяного рынка". Это ударит по сланцевой промышленности в США, которой будет уже сложно восстановиться из-за высокого уровня задолженности.

По оценке Федерального резервного банка Далласа, безубыточная цена для отрасли составляет 50 долларов за баррель. Многие компании обанкротятся, а отсутствие поддержки со стороны инвесторов может оказаться катастрофическим. Это сильно ударит и по экономике США. Так, если до конца 2020 года цены на нефть марки Brent в среднем будут составлять 35 долларов, потери составят около 380 млрд долларов.

Россия и Саудовская Аравия тоже понесут убытки, но Россия накопила большие золотовалютные резервы, да и у саудитов он тоже велик. Поэтому основные потери понесут именно США, считает издание.

Накануне рейтинговое агентство Moody's сочло российскую экономику наиболее устойчивой к внешним шокам, в том числе к падению цен на нефть.

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National Interest: США пострадают больше всех от "нефтяной войны"

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Теги: Россия, США, нефть



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