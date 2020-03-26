63 тысячи московских пенсионеров не послушались Собянина и проигнорировали карантин

Столичный транспортный департамент предоставил свежие данные мониторинга использования метро, автобусов и других видов транспорта за 27 марта (в сравнении с утренним пиком за то же число 2019 года).

На 43% снизился пассажиропоток в метро, на 39% - в наземном транспорте, на 35% снизились поездки на автобусах из Московской области, в таком же объеме снизился поток пассажиров в пригородных электричках, 23% снижения зафиксированы в такси, на столько же сократился каршеринг. Только на 6% сократилось количество людей на личном транспорте. На 28% снизилось количество ДТП.

Но при этом на 5% вырос поток автомобилей из области в Москву утром. Что еще хуже: 63 тыс. людей старше 65 лет пытались проехать на общественном транспорте сегодня до 10 утра. Это значит, что они ослушались распоряжения о домашнем карантине и попробовали воспользоваться своей картой, дающей право на льготный проезд (к слову, Собянин отменил его для пенсионеров – чтобы дома сидели).

Всего в Москве на карантине для пожилых людей должны были оказаться порядка 1,9 млн человек.