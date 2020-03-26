63 тысячи московских пенсионеров не послушались Собянина и проигнорировали карантин

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
(2005) | Фото: Накануне.ru

63 тысячи московских пенсионеров не послушались Собянина и проигнорировали карантин

Столичный транспортный департамент предоставил свежие данные мониторинга использования метро, автобусов и других видов транспорта за 27 марта (в сравнении с утренним пиком за то же число 2019 года).
Читайте также:

На 43% снизился пассажиропоток в метро, на 39% - в наземном транспорте, на 35% снизились поездки на автобусах из Московской области, в таком же объеме снизился поток пассажиров в пригородных электричках, 23% снижения зафиксированы в такси, на столько же сократился каршеринг. Только на 6% сократилось количество людей на личном транспорте. На 28% снизилось количество ДТП.

Но при этом на 5% вырос поток автомобилей из области в Москву утром. Что еще хуже: 63 тыс. людей старше 65 лет пытались проехать на общественном транспорте сегодня до 10 утра. Это значит, что они ослушались распоряжения о домашнем карантине и попробовали воспользоваться своей картой, дающей право на льготный проезд (к слову, Собянин отменил его для пенсионеров – чтобы дома сидели).

Всего в Москве на карантине для пожилых людей должны были оказаться порядка 1,9 млн человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

63 тысячи московских пенсионеров не послушались Собянина и проигнорировали карантин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус в россии, covid-19, коронавирус, коронавирус в москве, пенсионеры, карантин, общественный транспорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети