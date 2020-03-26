В Свердловской области закрываются магазины, клубы, рестораны. Работать не будет почти ничего

Уже в эти выходные в Свердловской области должны быть закрыты все торгово-развлекательные центры и точки общественного питания. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий указ сегодня подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Документ опубликован на областном портале правовой информации. В нем говорится, что для профилактики распространения коронавируса в регионе с 28 марта по 5 апреля вводятся ограничения в работе организаций общественного питания, за исключением режима доставки готовой продукции и обслуживания на вынос без посещения людьми помещений.

Также это касается объектов розничной торговли (за исключением аптек, аптечных пунктов, продуктовых отделов и отделов товаров первой необходимости); организаций бытового обслуживания (за исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги). Ограничения в работе ждут ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, а также досуговые заведения, в том числе торговые и торгово-развлекательные центры.

Еще неделю назад власти уверяли, что свердловские торговые центры не закроются из-за коронавируса.

Напомним, ранее свердловчанам старше 65 лет было рекомендовано до 12 апреля побыть дома и стараться никуда не выходить.