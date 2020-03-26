06 Октября 2020
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Политика В России В бывшем СССР Украина
(2018) | Фото:

Украина сделала России провокационное предложение перестать стрелять в Донбассе до окончания пандемии коронавируса

Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полный режим тишины в Донбассе до окончания пандемии коронавируса. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на депутата Рады Ирину Верещук.

Она, в свою очередь, сослалась на призыв генсека ООН Антониу Гутерриша остановить все конфликты на планете, чтобы дать доступ медикам. Реакции России пока не было, сообщила Верещук.

Сомнительно, чтобы Россия отреагировала на эту явную провокацию Киева, который хочет, чтобы Россия взяла на себя ответственность за продолжение военного конфликта. В последние дни обстрелы со стороны украинских боевиков усилились.

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Украина сделала России провокационное предложение перестать стрелять в Донбассе до окончания пандемии коронавируса

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Теги: Украина, Россия, Донбасс



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