06 Октября 2020
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Общество В России
Лев Лещенко (2015) | Фото:peoples.ru

Винокур опроверг сообщения о том, что у Лещенко подтвердился коронавирус

Результат анализа Льва Лещенко на коронавирус еще не известен.

Ранее телеграмм-каналы сообщили, что у артиста, который находится в реанимации, положительные анализы на коронавирус.

Однако друг Лещенко Владимир Винокур опроверг эту информацию. В комментарии "Интерфаксу" он сказал, что результатов еще нет.

Накануне у Лещенко начались трудности с дыханием, он начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Уточнялось, что его состояние удалось стабилизировать.

Артист с женой попали в больницу несколько дней назад после того, как певец вызвал на дом медиков, которые диагностировали у него двустороннее воспаление легких, после чего в целях профилактики решили госпитализировать.

Известно, что за последнее время пределы России они не покидали.

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Винокур опроверг сообщения о том, что у Лещенко подтвердился коронавирус

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Теги: лев лещенко, коронавирус, владимир винокур



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