"Это трагедия. Я постараюсь без слез вас умолять": бизнесмены попросили Путина помочь выжить

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Санкт-Петербург
Анастасия Татулова, бизнесмен, создательница сети кафе Андерсон. (2020) | Фото: RT

"Это трагедия. Я постараюсь без слез вас умолять": бизнесмены попросили Путина помочь выжить

На встрече президента России с бизнес-сообществом в Санкт-Петербурге не обошлось без эмоциональных выступлений по поводу происходящего в стране кризиса.
Читайте также:

Создательница сети детских кафе и кондитерских "Андерсон" Анастасия Татулова, едва сдержав слезы, стала рассказывать Владимиру Путину о том, что еще две недели назад она была представителем среднего бизнеса, а сегодня она – микробизнес. Кризис сильнее всего ударил по ее компании, потому что в ней сошлись две сферы – развлечения и общепит.

"Это трагедия. Я постараюсь без слез вас умолять. Ужас ситуации в том, что у этих отраслей бизнеса (общественное питание, детский досуг – прим. ред.) нет никакой подушки безопасности. То, что происходило в последние годы, оно лишило бизнес этой подушки", - пожаловалась Татулова.

На вопрос Путина о чем речь, она упрекнула правительство в невыполнении обещаний. Например, в части изменения налогов. "Нам сейчас обанкротиться или еще побарахтаться? – в отчаянии сказала женщина. – Предпринимателям сказали, что нельзя спорить с президентом, но я поспорю. И пусть меня не закрывают. А то вам что скажешь, сразу придут: "Это вы сказали?".

Предпринимательница пожаловалась так же на то, что регуляторную гильотину надо вводить немедленно, а не с 2021 года, а для предприятий общепита надо изменить параметры причисления к малому и среднему бизнесу: "У меня много людей работает, и я даже не попадаю в список предприятий, которым сейчас окажут помощь".

"Вы уж построже спросите с них всех! – попросила Татулова. - Людей на землю надо спускать, они же ничего не видят уже. Иначе вы не получите налогооблагаемую базу, ее не будет просто скоро".

Путин заметил, что обсуждение предложений предпринимательницы будет "непростым разговором". "У наших экономистов, финансистов есть принципиальная позиция по поводу того, что нельзя делать исключения, иначе будут много тех, кто этим воспользуется нечестно, попытается проползти", - заметил президент, пообещав, тем не менее, разобрать предложения и просьбы Татуловой.

add_circle ОБСУДИТЬ (3)


Читать все комментарии (3)


Добавить комментарий:

"Это трагедия. Я постараюсь без слез вас умолять": бизнесмены попросили Путина помочь выжить

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, кризис, поддержка предпринимательства, коронавирус в россии, бизнес, мсп, анастасия татулова, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 30.03.2020 02:16 Мск В России могут отменить НДС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети