"Это трагедия. Я постараюсь без слез вас умолять": бизнесмены попросили Путина помочь выжить

На встрече президента России с бизнес-сообществом в Санкт-Петербурге не обошлось без эмоциональных выступлений по поводу происходящего в стране кризиса.

Создательница сети детских кафе и кондитерских "Андерсон" Анастасия Татулова, едва сдержав слезы, стала рассказывать Владимиру Путину о том, что еще две недели назад она была представителем среднего бизнеса, а сегодня она – микробизнес. Кризис сильнее всего ударил по ее компании, потому что в ней сошлись две сферы – развлечения и общепит.

"Это трагедия. Я постараюсь без слез вас умолять. Ужас ситуации в том, что у этих отраслей бизнеса (общественное питание, детский досуг – прим. ред.) нет никакой подушки безопасности. То, что происходило в последние годы, оно лишило бизнес этой подушки", - пожаловалась Татулова.

На вопрос Путина о чем речь, она упрекнула правительство в невыполнении обещаний. Например, в части изменения налогов. "Нам сейчас обанкротиться или еще побарахтаться? – в отчаянии сказала женщина. – Предпринимателям сказали, что нельзя спорить с президентом, но я поспорю. И пусть меня не закрывают. А то вам что скажешь, сразу придут: "Это вы сказали?".

Предпринимательница пожаловалась так же на то, что регуляторную гильотину надо вводить немедленно, а не с 2021 года, а для предприятий общепита надо изменить параметры причисления к малому и среднему бизнесу: "У меня много людей работает, и я даже не попадаю в список предприятий, которым сейчас окажут помощь".

"Вы уж построже спросите с них всех! – попросила Татулова. - Людей на землю надо спускать, они же ничего не видят уже. Иначе вы не получите налогооблагаемую базу, ее не будет просто скоро".

Путин заметил, что обсуждение предложений предпринимательницы будет "непростым разговором". "У наших экономистов, финансистов есть принципиальная позиция по поводу того, что нельзя делать исключения, иначе будут много тех, кто этим воспользуется нечестно, попытается проползти", - заметил президент, пообещав, тем не менее, разобрать предложения и просьбы Татуловой.