06 Октября 2020
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десантники, чечня, 6 рота (2015) | Фото:вконтакте

Задержан еще один боевик, причастный к нападению на псковских десантников в Чечне

Во Владимирской области задержан участник нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, это Майрбек Башаев. Следствие будет просить о заключении его под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Задержанный подозревается в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Напомним, 29 февраля 2000 года банда боевиков напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне. Бой шел до утра 1 марта - погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Потери боевиков составили около 700 человек.

Ранее следствием была установлена причастность к преступлению 26 лиц. Из них 14 осуждены.

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Задержан еще один боевик, причастный к нападению на псковских десантников в Чечне

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Теги: псковские десантники, чечня, боевики



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