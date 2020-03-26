Задержан еще один боевик, причастный к нападению на псковских десантников в Чечне

Во Владимирской области задержан участник нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, это Майрбек Башаев. Следствие будет просить о заключении его под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Задержанный подозревается в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Напомним, 29 февраля 2000 года банда боевиков напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне. Бой шел до утра 1 марта - погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Потери боевиков составили около 700 человек.

Ранее следствием была установлена причастность к преступлению 26 лиц. Из них 14 осуждены.