06 Октября 2020
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Общество Свердловская область
полиция, полицейская машина, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В свердловской полиции опровергли сообщения об "охоте" силовиков на школьников

В полиции Свердловской области опровергли сообщения из родительских чатов об "охоте" силовиков на школьников. С официальным заявлением по этому поводу сегодня выступил официальный представитель регионального Главка Валерий Горелых.
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По его данным, в родительских чатах свердловчан распространяется информация, что с 25 марта по 12 апреля сотрудники ОВД якобы будут проводить патрули на предмет выявления детей и подростков, нахождение которых в общественных местах должно быть ограничено.

"Родители несовершеннолетних будут подвергнуты административному наказанию. Если ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы", - утверждается в сообщениях.

"Официально заявляю – распространяемые сведения не соответствуют действительности. Необходимо ориентироваться на официальные сайты государственных учреждений и быть внимательными. Напоминаю, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

Напомним, также сегодня свердловское МВД выступило с заявлением после новых случаев мошенничеств в регионе.

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В свердловской полиции опровергли сообщения об "охоте" силовиков на школьников

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Теги: полиция, школьники, МВД



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