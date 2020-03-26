В свердловской полиции опровергли сообщения об "охоте" силовиков на школьников

В полиции Свердловской области опровергли сообщения из родительских чатов об "охоте" силовиков на школьников. С официальным заявлением по этому поводу сегодня выступил официальный представитель регионального Главка Валерий Горелых.

По его данным, в родительских чатах свердловчан распространяется информация, что с 25 марта по 12 апреля сотрудники ОВД якобы будут проводить патрули на предмет выявления детей и подростков, нахождение которых в общественных местах должно быть ограничено.

"Родители несовершеннолетних будут подвергнуты административному наказанию. Если ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы", - утверждается в сообщениях.

"Официально заявляю – распространяемые сведения не соответствуют действительности. Необходимо ориентироваться на официальные сайты государственных учреждений и быть внимательными. Напоминаю, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

Напомним, также сегодня свердловское МВД выступило с заявлением после новых случаев мошенничеств в регионе.