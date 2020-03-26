В Кремле разъяснили, как будет взиматься налог с вкладов от 1 млн рублей

Налогом в 13% будут облагаться процентные доходы по каждому вкладу свыше 1 млн рублей, при этом счета суммироваться не будут, заявляют в Кремле.

Напомним, в обращении к нации президент Владимир Путин обозначил меры экономической и социальной поддержки и назвал источники пополнения бюджета. Одним из них, в частности, станет налог с банковских вкладов.

Для тех граждан, у которых вклады превышают 1 млн руб., проценты будут облагаться подоходным налогом в 13%. В эту категорию войдут около 1% граждан.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "если у вас на счету лежит 1 млн рублей, и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 тыс. рублей в год проценты от вашего вклада". С этих 100 тыс. вкладчик заплатит 13%, то есть 13 тыс. рублей.

При этом Песков подчеркнул, что речь идет об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности вкладов речи не идет, передает РИА Новости.