За год в России больше всего увеличилась доля стариков, среди молодых большие потери

Единая межведомственная информационно-статистическая система обнародовала структуру населения России по полу и возрасту на 1 января 2020 года. Данные позволяют понять, в каких возрастах численность россиян за 2019 год изменилась сильнее всего. Это наталкивает на определенные выводы.

В абсолютном выражении наибольшие потери зафиксированы в возрасте 77 лет - 323 тыс. Это вызвано резким сокращением рождаемости во время Великой Отечественной войны. Возраст 76 лет на пятом месте самых "убывших возрастов" - 198 тыс. А вот второе-четвертое места заняли возрасты 26-28 лет - здесь сокращение за год составило 201-295 тыс. (эхо провала рождаемости 90-х). Кстати, это также возраст рождения первых детей, на стимулирование которых выделены значительные суммы. Это дает основание считать, что введение маткапитала на первенцев вряд ли станет эффективной мерой.

Еще одним печальным результатом стало нахождение в десятке "наиболее убывших возрастов" 2-летних (сокращение 196 тыс.) и 0-летних (минус 122 тыс.). То есть с точки зрения демографии последние годы являются такими же катастрофическими, как военные годы или 90-е.

Наибольший прирост отмечен в возрасте 73 года (384 тыс) и 70 лет (251 тыс.). Это эхо послевоенного бума рождаемости. Далее идут возраста 49, 39, 65, 36, 59, 82, 74 года. (прирост 150-200 тыс.). Эти возраста уже почти не влияют на будущую демографию страны. Только на 10-м месте возраст 12 лет - это эхо введения материнского капитала в 2007 году. 12-летних за год стало больше на 128 тыс. Следом идут 8-летние (+125 тыс.) - это результат резкого роста рождаемости в 2012 году, когда суммарный коэффициент рождаемости вырос с 1,58 до 1,69 ребенка на женщину.

Также во второй десятке по приросту 7-, 11- и 17-летние (90-105 тыс.). Это также результат роста рождаемости в первые 15 лет XXI века.

В относительном выражении наибольшее сокращение зафиксировано в старших возрастах, что или является эхом войны (76 и 77 лет, более 30%), или где высокая смертность (86 и 88 лет, 18%). На демографию это почти не влияет. Однако далее идут возраста 26-28 лет - потери 10-13% за год, а также 2-летние - 10%. В целом среди "наиболее убывших возрастов" много молодых - 0, 1, 3, 20, 22, 23, 30 лет, которые убыли на 3-7%.

А вот среди "наиболее прибывших возрастов" основная часть - это старые. Так, 99-летних стало за год больше в два раза. В первой двадцатке почти все за 70. Только на 20-м месте 12-летние - прирост 8% за год.

Изменение возрастной структуры за один год свидетельствует о том, что в демографии страны происходят негативные изменения. Они связаны не только с последними годами, но и с предыдущими провалами. Причем это происходит в условиях быстрого демографического роста среднеазиатских республик.