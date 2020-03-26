06 Октября 2020
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Экономика В России
Антон Силуанов, Андрей Белоусов (2018) | Фото: kremlin.ru

На следующей неделе ВТБ и Сбербанк запустят линию неотложных кредитов на зарплату – Белоусов

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о линии кредитов на неотложные нужды и выплату зарплаты, которую уже на следующей неделе в тестовом режиме запустят ВТБ и Сбербанк.

Об этом он заявил во время встречи президента России с предпринимательским сообществом в Санкт-Петербурге. "Воспользуемся кредитной линией ЦБ – под 4%. Эти кредиты будут короткими – полгода", - рассказал Белоусов об особенностях кредитов. Он также отметил, что процентные ставки будут субсидированы в предельном случае до нуля с высоким гарантийным покрытием. Он указал на отсутствие у малого и среднего бизнеса залоговых активов.

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На следующей неделе ВТБ и Сбербанк запустят линию неотложных кредитов на зарплату – Белоусов

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Теги: коронавирус, covid-19, коронавирус в россии, кредиты малому бизнесу, кредиты на зарплату, андрей белоусов



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