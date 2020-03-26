На следующей неделе ВТБ и Сбербанк запустят линию неотложных кредитов на зарплату – Белоусов

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о линии кредитов на неотложные нужды и выплату зарплаты, которую уже на следующей неделе в тестовом режиме запустят ВТБ и Сбербанк.

Об этом он заявил во время встречи президента России с предпринимательским сообществом в Санкт-Петербурге. "Воспользуемся кредитной линией ЦБ – под 4%. Эти кредиты будут короткими – полгода", - рассказал Белоусов об особенностях кредитов. Он также отметил, что процентные ставки будут субсидированы в предельном случае до нуля с высоким гарантийным покрытием. Он указал на отсутствие у малого и среднего бизнеса залоговых активов.