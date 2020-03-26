Mash: У главврача пермского онкоцентра подтвердился коронавирус

Анализы подтвердили коронавирус у главврача пермского онкоцентра Максима Мезенцева, сообщает Mash.

Напомним, ранее стало известно, что Мезенцев госпитализирован с подозрением на COVID-19. "Он сам изъявил желание раскрыть данные о себе. По его словам, в середине марта он вернулся из страны, которой на тот момент не было в перечне опасных стран, также у него не было никаких признаков заболевания ОРВИ", - сообщили ранее в краевом минздраве.

"Он вернулся с Сейшельских островов в минувшую пятницу. 23 марта вышел на работу и даже успел сходить на общее совещание с коллегами. А на следующий день у Мезенцева нашли коронавирус. Первый тест оказался положительным. Минздрав заверил, что "всё ок, все контакты определены — более 40 врачей отправлены на домашний карантин". Правда, родственники онкобольных в такой расклад не верят – главврач мог общаться и с пациентами. И пишут на Мезенцева заявление в СК", - сообщает издание.

В пресс-службе краевого минздрава Накануне.RU сообщили, что врач находится на карантине, подтверждения заражения нет.