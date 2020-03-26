"Распоряжения о закрытии не было" - пермские ТРЦ продолжают работу

В Пермском крае будет приостановлена деятельность досуговых учреждений. Об этом было объявлено вчера по итогам заседания оперативного штаба по вопросам противодействия коронавирусу. Точные сроки закрытия заведений пока неизвестны: на сегодняшний день ТРЦ краевой столицы продолжают свою работу, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации краевого правительства, под закрытие попадают объекты, предполагающие скопление людей. Речь идет о детских комнатах, кинотеатрах, развлекательных центрах, бассейнах и фитнес-центрах. До особого распоряжения они должны приостановить свою деятельность. Кроме того, вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

При этом в ТРЦ краевой столицы сообщили, что в настоящий момент продолжают работу. Как сообщили в ТРК "СпешиLove", центр работает в привычном режиме - торговые галереи с 10.00 до 22.00, "Ашан" - с 8.00 до 22.00. Помимо магазинов в ТРК присутствуют различные кафетерии. Об отсутствии каких-либо изменений в работе сообщили также в ТРК "Карнавал". Отметим, что в торговом центре есть детский развлекательный центр, фудкорт, ресторан, магазин игрушек.

В ТРК "Колизей", в список развлечений которого входит боулинг-клуб "Планета Боулинг", мультиплекс "Киномакс" (пять залов), кафе, рестораны, зона фудкорт, сообщили, что информации о закрытии у них нет, однако "все может измениться". То же самое сообщили в ТРЦ "Колизей".

"Были рекомендации. Указа о закрытии пока не было, если он будет - разумеется, мы его выполним", - прокомментировало руководство центра.

Накануне.RU направило запрос в пресс-службу краевого правительства с просьбой прокомментировать, касаются ли озвученные оперштабом ограничения ТРЦ, а также будут ли работать кафе и рестораны Перми в выходную неделю.

В пресс-службе сообщили, что в настоящий момент готовится приказ, в котором будет перечислено, какие организации попадают под запрет, какие санкции предусмотрены в случае нарушения запрета, а также кто будет контролировать исполнение приказа.

Сам документ будет опубликован на сайте краевого правительства.

Напомним, что общее число заболевших коронавирусом в Прикамье в настоящий момент составляет 10 человек. Ранее было пять заболевших. Сегодня стало известно о пяти новых инфицированных. Заболели двое мужчин и три женщины. Они посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию. Круг близких контактов новых пациентов находится под наблюдением.

Еще 46 человек с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением врачей, 3 тыс. человек без симптомов острой респираторной вирусной инфекции – на самоизоляции дома

Добавим также, что коронавирус также подозревают у главврача пермского онкоцентра Максима Мезенцева. Mash сообщает о положительных результатах анализа. В минздраве эту информацию пока не подтверждают.