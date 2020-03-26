"Все эти меры будут тем эффективнее и короче, чем будут жёстче" – Путин о борьбе с коронавирусом

Путину на встрече с предпринимательской общественностью пожаловались на ситуацию в концертно-зрелищном бизнесе. Бизнесмены из шоу-бизнеса переживают, что принятые карантинные меры, конечно, эффективные, но совершенно разорительные. "Все эти меры будут тем эффективнее и короче, чем будут жестче", - добавил Путин.

Президенту предложили предоставить организаторам концертов и спектаклей право не возвращать зрителям деньги за билеты, а переносить мероприятия на более поздние сроки; выплачивать стоимость билетов частями на протяжении 12 месяцев. Также предприниматели попросили субсидии в размере 13 млрд руб. на отрасль.

Глава государства обещал "посмотреть" предложения и отметил, что положение этой отрасли оказалось одним из самых тяжелых. Первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов добавил, что проблема с возвратом билетов стоит очень остро, возможно, ситуация в этой сфере будет объявлена форс-мажором, что позволит принять адресные меры по помощи бизнесу.