В аэропорту Екатеринбурга поставили дополнительные тепловизоры

В екатеринбургском аэропорту Кольцово дополнительно установлены два тепловизора для термометрии пассажиров, гостей и сотрудников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, оборудование позволяет выявить людей с повышенной температурой тела: тепловизоры функционируют на входе в терминал внутренних линий (терминал А), а также на входе в аэропорт из отеля Angelo. В случае отклонения температуры от обычных показателей человеку предлагается пройти в здравпункт для получения консультации.

Тепловизоры в Кольцово уже используются в терминале международных авиалиний для проверки прилетающих из-за рубежа пассажиров. А перед сменами для всех работников аэропорта и организаций, действующих на его территории, также проводится обязательная термометрия. При выявлении признаков ОРВИ сотрудник отстраняется от работы и направляется на лечение домой.

Напомним, ранее пассажиры "Уральских авиалиний" стали массово жаловаться на невозврат средств за отмененные рейсы.