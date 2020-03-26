06 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Первый секретарь Тюменского обкома КПСС Геннадий Богомяков (2020) | Фото: vk.com, Александр Моор

Умер бывший первый секретарь Тюменского обкома КПСС

В возрасте 89 лет умер бывший первый секретарь Тюменского областного комитета компартии Геннадий Богомяков. Глава области Александр Моор выразил соболезнования его родным, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"25 марта ушёл из жизни Геннадий Богомяков. Он руководил Тюменской областью с 1973 по 1990 гг., был человеком-эпохой. Я имел возможность общаться с ним, когда был главой Тюмени. Всегда поражала его энергия, и это – в почтенном возрасте. Представляю, каким он был в молодости, когда работал на посту первого секретаря тюменского обкома КПСС", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

За спиной у Богомякова был колоссальный и неординарный управленческий опыт.

"Многое бы отдал, чтобы поработать в его команде. Геннадий Павлович прожил 89 лет. Соболезную родным и близким. Это невосполнимая потеря", - подытожил Моор.

Первый секретарь Тюменского обкома КПСС Геннадий Богомяков(2020)|Фото: vk.com, Александр Моор

Бгомяков родился 30 июня 1930 г. в городе Тайга, что в Кемеровской области. В 1952 г. после окончания Томского политехнического института начал работать в геологических организациях Западной Сибири. В 1964-67 гг. – заместитель директора Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института ("ЗАПСИБНИГНИ", Тюмень). В 1967-69 гг. – заведующий отделом нефтяной и газовой промышленности Тюменского обкома КПСС. В 1969-73 – второй, в 1973-90 – первый секретарь Тюменского обкома партии. На пенсии был председателем совета директоров "Тюменьэнергобанка", советником генерального директора "Запсибгазпрома". Его сын – поэт, автор романов "Котик Ползаев" (2009) и "По накату" (2010) Владимир Богомяков.

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Умер бывший первый секретарь Тюменского обкома КПСС

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Теги: Геннадий Богомяков, Владимир Богомяков, первый секретарь Тюменского обкома КПСС



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