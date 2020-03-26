06 Октября 2020
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Экономика В России
госзакупки (2013) | Фото:

Путин пообещал подумать о смещении на II квартал госзакупок, планируемых на III и IV кварталы

На встрече с общественностью и предпринимателями Владимир Путин получил предложение по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса.

"Мы бы предложили госзакупки, запланированные на III и IV кварталы 2020 года, сместить на II квартал и предусмотреть в них авансирование в размере от 50 до 70% для предприятия малого и среднего бизнеса. Это было бы очень существенным подспорьем в сложившейся непростой ситуации", - рассказал Путину представитель "Деловой России". Также он предложил докапитализировать фонды поддержки предпринимательства в регионах.

"Хорошие предложения, надо подумать об этом", - согласился Путин, но подчеркнул, что госзакупки все же должны быть своевременными, чтобы не понадобилось под какие-то товары снимать, например, склады, потому что они станут нужны только во второй половине года.  

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Путин пообещал подумать о смещении на II квартал госзакупок, планируемых на III и IV кварталы

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Теги: госзакупки, эпидемия корнавируса, коронавирус, корнавирус в россии, поддержка бизнеса, мсп



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