Четверо тюменцев, общавшихся с зараженными, отказались ехать на обсервацию в санаторий "Градостроитель"

В начале марта в Тюмень из-за границы вернулись 6 394 жителя. Однако местонахождение установлено лишь у 4 596 человек. Об этом сообщил начальник УМВД по Тюмени Евгений Козлов во время заседания тюменской гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

На вопрос парламентариев, где остальные граждане, Евгений Козлов пояснил, что они находятся в зоне поиска.

"Люди не проживают по указанным в документах адресам. Это категория лиц, которые имеют прописку на территории города Тюмени, а проживают на территории северных округов — ХМАО, ЯНАО", - заявил он, добавив, что работа ведется в ежедневном режиме.

Также начальник УМВД по Тюмени сообщил, что четверо тюменцев, общавшихся с зараженными коронавирусом, отказались добровольно ехать на обсервацию в санаторий "Градостроитель". Материалы направлены в Роспотребнадзор для составления административных протоколов и передачи дел в суд.

Также полицейский отметил, что непосредственно с теми, у кого может быть коронавирус, правоохранители не контактируют, поскольку им это запрещено. Общение ведется либо через запертую дверь, либо по телефону. Кроме того, Евгений Козлов сообщил, что трудности с обеспечением полицейских средствами индивидуальной защиты решены.

Напомним, в регионе двое пациентов с официально подтвержденным заболеванием. Состояние первого больного, у которого имеются хронические заболевания, врачи оценивают как стабильно тяжелое. Он находится на круглосуточном контроле врачей. Второй пациент в хорошем состоянии, у него нормальная температура. Оба больных находятся в изолированных боксах.