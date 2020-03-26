Экономист призвал Путина снизить ставки по кредитам и вовлекать людей в инфраструктурные работы

Президент Владимир Путин во время обращения к россиянам в связи с угрозой распространения коронавируса заявил о необходимости новых мер поддержки для бизнеса – отсрочка на шесть месяцев по кредитам, налогам, а также мораторий от взыскания долгов и штрафов. Однако, по мнению председателя комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, члена генсовета "Партии Дела" Владимира Гамзы, главная мера, которую государство должно осуществлять в условиях кризиса, в послании главы государства не прозвучала – это организация государственно-общественных работ, в которые можно вовлечь граждан и бизнес, а не гиперпроекты, которые реализовывались в последнее время.

В разговоре с Накануне.RU Владимир Гамза отметил, что озвученные президентом меры поддержки малого и среднего бизнеса – это правильное решение, но остаются вопросы к тому, как это будет реализовано.

"Конечно, кредитные каникулы — это правильно. Надо в данный момент сохранить способность предприятий к тому, чтобы они хоть как-то функционировали, чтобы они не встали, чтобы не было банкротства. Есть вопросы, как это будет реализовано. Я считаю, что мера была бы очень полезной, если бы одновременно с каникулами было снижение процентов по этим кредитам.

Государство сегодня хвастается, что изъяло огромный объем финансовых ресурсов из экономики и накопило именно для это. Но раз для этого, то используйте, покажите, что именно для этого вы копили. Главная задача в условиях кризиса всегда у государства — это сохранить функционирование экономики, чтобы продуценты работали, и потребители могли покупать", — отметил он.

При этом, по его словам, в озвученных мерах не хватает самого главного — организации государственно-общественных работ.

"Не хватает инфраструктурных работ, в которые возможно вовлечь и граждан, и бизнес – строительство дорог, жилья, социальных объектов, реконструкция. Все что угодно, но не гиперпроекты реализовывать, что мы делали в последнее время – строительство олимпийских объектов, мостов, трубопроводов, а тех работ, которые обеспечивают улучшение текущей жизни граждан и создают реальную инфраструктуру для жителей и бизнеса. И тогда это будет самой серьезной мерой, чтобы сохранить бизнес и чтобы люди получили работу. Мне лично этого не хватило", — отметил он.