Песков: Нужно быть готовыми к худшему сценарию в ситуации с коронавирусом

В Кремле надеются, что Россия сможет избежать эпидемии коронавируса, но государство должно быть готово и к худшему сценарию.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, де-факто пока в стране эпидемии нет.

При этом он напомнил о разных сценариях, которые рассказывал врач Владимиру Путину в больнице в Коммунарке, передает "Интерфакс".

По словам Пескова, власти исходят из того, что какая бы ни была ситуация, нужно быть готовыми к худшему сценарию, "чтобы затем обрадоваться лучшему".

Ранее профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Николай Малышев заявил, что в РФ готовятся к взрывному сценарию распространения коронавируса COVID-2019.

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, может произойти что-то наподобие ядерной реакции. Малышев предположил, что в дальнейшем "огромное количество людей будет заболевать и требовать медицинского ухода".