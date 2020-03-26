06 Октября 2020
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Магазин &quot;Гипербола&quot; на ул. Высоцкого, 5 (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин высказался по поводу раздачи "просрочки" неимущим россиянам: "Производители возмутятся"

На встрече с представителями общественности Владимир Путин высказался по поводу работы общественных и благотворительных организаций в рамках борьбы с коронавирусом, волонтеров.

"Это очень важная работа. И эти благородные люди должны заботиться и о своей безопасности тоже", - заметил президент.

Однако он сказал, что НКО едва ли будут поддержаны в рамках оказания правительством мер поддержки гражданам и бизнесу.

В целом по поводу происходящего в стране президент сказал: "Я не буду характеризовать обстановку, вы все люди грамотные, смотрите интернет и СМИ, видите, что происходит. У нас две проблемы: обрушился рынок нефти и вирус этот прилетел".

"Если все, что подлежит утилизации, вы обратно завернете, у производителей возникнут проблемы. Это как с гуманитарной помощью в начале нулевых. Ко мне пришли производители и сказали: прекратите это, а то мы останемся без прибыли", - так прокомментировал глава государства предложение о поправках в закон, которые бы разрешили отдавать на благотворительность продукты, подлежащие утилизации.

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Путин высказался по поводу раздачи "просрочки" неимущим россиянам: "Производители возмутятся"

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Теги: владимир путин, нко, неимущие, производители, встреча с общественностью



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