На саммите G20 не будут обсуждаться цены на нефть – Кремль

Цены на нефть не станут темой саммита G20, но влияние пандемии коронавируса COVID-19 на экономику затронуто будет, сообщают российские агентства со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Саммит G20 стартует 27 марта и впервые пройдет в режиме онлайн-конференции – по причине пандемии. Она же станет главной темой для обсуждения мировых лидеров.

Песков также сообщил, что саммит будет целиком закрыт от прессы, такой форма выбрала страна-"хозяйка" – Саудовская Аравия. Именно она сейчас председательствует в G20.