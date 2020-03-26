ГИБДД минимизирует контакт своих сотрудников с гражданами из-за коронавируса

В ГИБДД РФ из-за эпидемии коронавируса COVID-19 временно изменят некоторые форматы работы.

Так, инспекция собирается минимизировать общение своих сотрудников с гражданами, передает ТАСС. Также времен будут отменены санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей, а группы сдающих на права одновременно сократят. Telegram-канал "Подъем", ссылаясь на распоряжение МВД, пишет, что на время инспекция переведет в онлайн выдачу удостоверений, правда не поясняет, как именно может выглядеть этот процесс.