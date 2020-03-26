06 Октября 2020
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Общество В России
полиция, ГИБДД, пьяный водитель, Карельцева (2020) | Фото: Накануне.RU

ГИБДД минимизирует контакт своих сотрудников с гражданами из-за коронавируса

В ГИБДД РФ из-за эпидемии коронавируса COVID-19 временно изменят некоторые форматы работы.

Так, инспекция собирается минимизировать общение своих сотрудников с гражданами, передает ТАСС. Также времен будут отменены санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей, а группы сдающих на права одновременно сократят. Telegram-канал "Подъем", ссылаясь на распоряжение МВД, пишет, что на время инспекция переведет в онлайн выдачу удостоверений, правда не поясняет, как именно может выглядеть этот процесс.

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ГИБДД минимизирует контакт своих сотрудников с гражданами из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, гибдд, экзамен, регистрация автомобиля, мвд



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