В Нижневартовске негосударственные клиники остановили медосмотры и диспансеризации

Негосударственные медицинские организации Нижневартовска останавливают проведение медосмотров и диспансеризации. Эта мера профилактики, рекомендованная Роспотребнадзором, направлена на недопущение распространения вирусных инфекций. В инфекционное отделение окружной клинической больницы, где работает стационар на 100 коек, поступили шесть пациентов – после возвращения из другой страны они почувствовали недомогание, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Во время очередного заседания городского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса начальник местного отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин сообщил, что в Нижневартовске в режиме самоизоляции – 263 взрослых и 105 детей. Все они прибыли из стран с неблагоприятной обстановкой по распространению заболевания.

Окружная детская клиническая больница временно приостанавливает приём юных пациентов в инфекционное отделение. Детей и подростков, нуждающихся в круглосуточном наблюдении, будут госпитализировать в окружную больницу №2. Глава Нижневартовска Василий Тихонов подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо молниеносно принимать решения, привлекать коллег и специалистов из других ведомств для их реализации.

Напомним, ранее глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал о состоянии пациентов, у которых подтверждён коронавирус.