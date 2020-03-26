В Нижневартовске негосударственные клиники остановили медосмотры и диспансеризации

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: foto.gazetazp.ru

В Нижневартовске негосударственные клиники остановили медосмотры и диспансеризации

Негосударственные медицинские организации Нижневартовска останавливают проведение медосмотров и диспансеризации. Эта мера профилактики, рекомендованная Роспотребнадзором, направлена на недопущение распространения вирусных инфекций. В инфекционное отделение окружной клинической больницы, где работает стационар на 100 коек, поступили шесть пациентов – после возвращения из другой страны они почувствовали недомогание, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Во время очередного заседания городского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса начальник местного отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин сообщил, что в Нижневартовске в режиме самоизоляции – 263 взрослых и 105 детей. Все они прибыли из стран с неблагоприятной обстановкой по распространению заболевания.

Окружная детская клиническая больница временно приостанавливает приём юных пациентов в инфекционное отделение. Детей и подростков, нуждающихся в круглосуточном наблюдении, будут госпитализировать в окружную больницу №2. Глава Нижневартовска Василий Тихонов подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо молниеносно принимать решения, привлекать коллег и специалистов из других ведомств для их реализации.

Напомним, ранее глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал о состоянии пациентов, у которых подтверждён коронавирус.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске негосударственные клиники остановили медосмотры и диспансеризации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: штаб, профилактика, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети