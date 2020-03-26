Подразделения свердловской ГИБДД переходят на пропускной режим из-за коронавируса

ГИБДД Свердловской области изменила порядок приема в регистрационно-экзаменационных подразделениях из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции, начиная уже с сегодняшнего дня прием граждан в РЭО ведется только по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг. Для этого в подразделениях осуществляется пропускной режим.

Кроме этого, для получения информации о наличии штрафов за нарушение Правил дорожного движения в ГИБДД призвали воспользоваться сайтами гибдд.рф и gosuslugi.ru.

"Все эти меры направлены, в первую очередь, на безопасность самих граждан. Мероприятия проводятся в целях исключения распространения коронавирусной инфекции", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее по аналогичной причине в подразделениях ГИБДД были введены ограничения для посетителей.