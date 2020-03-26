Отец бывшего сенатора Арашукова пожаловался на СИЗО - боится заболеть коронавирусом

Отец экс-сенатора Рауфа Арашукова пожаловался на СИЗО в разгар пандемии коронавируса в России и в мире.

"Рауль Арашуков волнуется за здоровье и других арестованных", - пишет Mash.

По его словам, в "Лефортово" работники ФСИН не носят ни перчаток, ни масок. При этом адвокатов без средств защиты не пускают.

Напомним, в январе Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю. Защита предлагала выпустить их из СИЗО, поместив под домашний арест или залог.

В феврале сообщалось, что Рауф Арашуков и эк-министр Открытого правительства Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО "Лефортово".