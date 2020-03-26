Общественный транспорт Тюмени перейдет на выходное расписание

В связи с объявлением президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля, начиная уже с 28 марта весь общественный транспорт Тюмени будет осуществлять движение по графику выходного дня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тюмени, данное решение значительно снизит количество необходимых сотрудников, поскольку такой режим предусматривает большой интервал движения, а следовательно и единиц транспорта потребуется меньше. Именно так общественный транспорт работает в новогодние каникулы. Автовладельцам тоже не стоит беспокоиться: городские парковки продолжат работать в штатном режиме.