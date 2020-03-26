Дорожная революция в 2020 году на вологодских дорогах будет масштабной

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году на территории Вологодской области предстоит отремонтировать 320 км дорог. Такие данные сообщил заместитель губернатора региона Антон Стрижов во время правительственного часа в Законодательном собрании области, передает корреспондент Накануне.RU. Это на 60 км больше, чем в 2019 году. При этом, из всего объема - 289 км это региональные дороги, 31 км относятся к муниципальной дорожной сети.

Десять объектов являются переходящими с 2019 года. А именно: Семенково - Заря в Вологодском районе; Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов в Череповецком районе; Илейкино-Шуйское в Междуреченском районе; Опучково-Янгосарь в Вологодском районе; подъезд к п.Кадуй; Череповец - Белозерск - Липин Бор в Череповецком районе; Суда – Супроново (до д. Большая Дора) в Череповецком районе; Верховажье – Нижняя Коленьга в Верховажском районе; Кичменгский Городок – Еловино к с.Косково; Сокол – Харовск – Вожега в Сокольском районе.

В Вологде будут отремонтированы участки улиц: Ананьинская, Благовещенская, Ветошкина, Горького, Гоголя, Железнодорожная, Можайского, Мохова, Преображенского, Разина. В Череповце запланирован ремонт участков улиц: Юбилейная, Судоремонтная, Наседкина, Молодежная, Любецкая, Краснодонцев, Комарова, Боршодская, Ветеранов, П.Акинина, Сазонова.

Антон Стрижов отметил: "В настоящее время проводятся торги на продолжение выполнения работ на автодорогах: Костылево-Тарнога-Тотьма-Великий Устюг в Тарногском районе, Тотьма-Никольск в Бабушкинском районе, а также по автотрассам Вологда-Ростилово и Грязовец-Вохтога".

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2020 году будут установлены 10 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.