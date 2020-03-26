Врачи рассказали о состоянии югорчан, подхвативших коронавирус

В Югры на брифинге рассказали о состоянии пациентов, у которых подтверждён коронавирус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьёва напомнила элементарные правила гигиены и уточнила, что новые заболевшие не связаны между собой. Два новых пострадавших были в одной стране, но в разных городах.

"Все четверо пациентов – в Сургутской окружной клинической больнице. Двое – в удовлетворительном, двое – в "среднем" состоянии. Динамика положительная, угрозы жизни нет. Когда будут получены два раза подряд отрицательные результаты, пациенты будут выписаны", - сказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Заместитель губернатора Александр Тиртока призвал исполнять рекомендации Роспотребнадзора.

"Призываю к спокойствию и надеюсь на вашу сознательность", - подытожил Тиртока.