У певицы Натальи Ветлицкой в Испании подозревают коронавирус

Певица Наталья Ветлицкая, постоянно проживающая в Испании и бывающая в России наездами, сообщила неприятные новости о своем здоровье. Неделю назад артистка заболела, у нее поднялась температура, начался кашель, потом наступило улучшение, но накануне Наталье пришлось отправиться в приемное отделение госпиталя. "Было ощущение, что мокрота в бронхах не откашливается, она стоит там, как пена, и булькает", - призналась звезда в Instagram.

Ветлицкую оставили в госпитале на ночь, изолировали. "Меры безопасности на уровне военной защиты, все очень серьезно", - говорит Наталья. Ей сделали анализы, рентген легких, но точно установить диагноз пока не удалось – коронавирус под вопросом. Врачи сообщили россиянке, что сейчас пациентам с коронавирусом в легкой форме предлагают просто находиться дома в самоизоляции и в случае повышения температуры принимать парацетамол.

Наталья попросила своих подписчиков серьезно относиться к ситуации и беречь себя.