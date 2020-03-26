Счетная палата: государство не обеспечило жильем 191 тысячу детей-сирот

За 2019 год очередь детей-сирот, у которых по достижении совершеннолетия возникло право на получение жилья, но оно не было реализовано, увеличилась более чем на 9% - до 191 тыс. Это 68% от всех российских детей-сирот, которые состоят на учете. Об этом сообщает Счетная палата (СП).

В прошлом году для решения этой проблемы из всех бюджетов было направлено 39 млрд руб. Как полагает СП, чтобы обеспечить жильем всех детей-сирот, у которых такое право возникло и не реализовано, требуется единовременно 265 млрд, т.е. в 7 раз больше. Если же объем финансирования сохранится на прежнем уровне, то для этого потребуется не менее 6-7 лет. При этом в прошлом году не израсходованными оказались 3,2 млрд руб.

Из-за длительного ожидания жилья дети-сироты все чаще вынуждены обращаться в суды. В 12 регионах жилье предоставляется детям-сиротам исключительно на основании судебных решений. Но с каждым годом количество неисполненных судебных решений нарастает. На 1 октября 2019 года их было уже 26 тыс.

"Сегодня обеспечение жильем детей-сирот – самый нефинансируемый государственный мандат", – считает аудитор Сергей Штогрин.

В ходе проверки СП установлено, что в целом по стране не обеспечено жильем 85% детей-сирот.

На обсуждении годового отчета СП глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала "перевернуть наконец эту позорную страницу".