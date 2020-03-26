06 Октября 2020
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Общество В России Крым
Сергей Аксенов (2017) | Фото: 1-krym.ru

В Крыму введут жесткий карантин во время выходной недели

Крым введет жесткий карантин на время предстоящей выходной недели, об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, "надо это пережить, иначе мы будем без конца барахтаться с этой гадостью", передает РИА Новости.

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов призвал крымчан к самодисциплине и попросил исключить любые публичные контакты, а местным органам власти - отменить все совещания.

Ранее Аксенов предупредил, что он будет настаивать на возбуждении уголовного дела против тех крымчан, которые были за границей по украинскому паспорту, но скрыли это.

Число крымчан, находящихся под наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, возросло за сутки до 1,5 тысячи. Заболевших - семь человек.

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В Крыму введут жесткий карантин во время выходной недели

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Теги: крым, карантин, выходная неделя, коронавирус



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