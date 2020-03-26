06 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Илья Батанов и Валерий Горелых (2020) | Фото: В.Н. Горелых

Две жительницы Среднего Урала лишились миллионов из-за мошенников. МВД выступило с заявлением

Свердловское МВД зафиксировало новые случаи мошенничеств в регионе. С официальным заявлением выступил пресс-секретарь областного Главка полиции Валерий Горелых.
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"Жертвами мошенников на этот раз стали женщины 1952 и 1929 годов рождения. У первой пострадавшей злоумышленники обманным путем похитили без малого три миллиона рублей: аферисты пообещали исцеление внучки заявительницы, если та будет проходить курс лечения у экстрасенсов. Вторая дама лишилась более двух с половиной миллионов рублей: она добровольно перевела на указанный преступниками банковский счет все свои накопления. Лжебанкиры напугали пенсионерку извещением, что ее счета подверглись мошенническим действиям и попросили, с целью обезопасить свои средства, перевести деньги в другой банк", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

Представитель МВД призвал уральцев соблюдать простые правила безопасности, а столкнувшись с подозрительными фактами или лицами, оперативно информировать об этом по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД России по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61.

Напомним, ранее на Среднем Урале объявились мошенники, которые пытаются нажиться на ситуации с распространением коронавируса.

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Две жительницы Среднего Урала лишились миллионов из-за мошенников. МВД выступило с заявлением

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Теги: мошенники, полиция, миллионы



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