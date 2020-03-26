Новые заболевшие коронавирусом прикамцы посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию

Власти Прикамья сообщили, откуда прибыли в регион пять новых инфицированных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

"Заболели двое мужчин и три женщины. Они посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию. Круг близких контактов новых пациентов находится под наблюдением. Всего в крае – 10 случаев заражения коронавирусом. Еще 46 человек с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением врачей, 3 тыс. человек без симптомов острой респираторной вирусной инфекции – на самоизоляции дома", - уточнили в правительстве.

Напомним, ранее в крае было пять заболевших.