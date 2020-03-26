"Демонстрируют редкое легкомыслие": Мишустин возмутился россиянами, нарушающими карантин

Глава российского правительства Михаил Мишустин возмутился россиянами, которые не соблюдают предписанные правила карантина по коронавирусу.

На заседании правительства он напомнил, что правительство и парламент готовят введение уголовного наказания за такие проступки: штрафов и тюремных сроков. "Для тех, кто демонстрирует редкое легкомыслие и не соблюдает связанные с коронавирусом требования, будут введены штрафы", - заметил премьер-министр.

Также Мишустин сказал, что теперь у всех граждан РФ, вернувшихся в Россию, будут брать анализы на коронавирус прямо в аэропорту.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по распоряжению правительства с 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение со всеми государствами. Исключения будут сделаны для вывоза россиян из-за рубежа.