06 Октября 2020
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

В России резко ускорилась инфляция

Потребительские цены за период с 17 по 23 марта выросли на 0,3%. Об этом сообщает Росстат. В предыдущие недели цены росли примерно на 0,1%.
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С начала марта цены выросли на 0,5%, с начала года - на 1,3%. Последняя цифра меньше, чем в прошлом году (1,8%), но в связи с ослаблением рубля инфляция вскоре может превысить прошлогоднюю.

Больше всего за неделю подорожал сахар-песок - на 7%, гречка - почти на 3%. На 6% подешевели огурцы.

20 марта Банк России сообщал, что инфляция может временно превысить целевой уровень 4%.

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В России резко ускорилась инфляция

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Теги: инфляция, цены, продукты



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