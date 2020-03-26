В России резко ускорилась инфляция

Потребительские цены за период с 17 по 23 марта выросли на 0,3%. Об этом сообщает Росстат. В предыдущие недели цены росли примерно на 0,1%.

С начала марта цены выросли на 0,5%, с начала года - на 1,3%. Последняя цифра меньше, чем в прошлом году (1,8%), но в связи с ослаблением рубля инфляция вскоре может превысить прошлогоднюю.

Больше всего за неделю подорожал сахар-песок - на 7%, гречка - почти на 3%. На 6% подешевели огурцы.

20 марта Банк России сообщал, что инфляция может временно превысить целевой уровень 4%.