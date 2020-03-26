4 тысячи российских военных строят 16 инфекционных центров для больных коронавирусом – Шойгу

На заседании российского правительства министр обороны Сергей Шойгу рассказал о возведении по всей стране мобильных инфекционных медицинских центров, которые могут быть использованы для лечения коронавирусных больных.

Ранее на эти цели правительством были выделены 8,8 млрд руб. По словам Шойгу, центры общей вместимостью на 1600 койкомест будут построены в 15 субъектах Федерации (6 центров в западном военном округе, 3 – в южном, 3 – в центральном, 4 – в восточном).

"К строительству преступили 20 марта, в нем задействованы 4 тыс. человек, 750 единиц техники. Привлечены железнодорожные и инженерные войска", - рассказал глава оборонного ведомства.

По его словам, через месяц будут готовы первые восемь центров, остальные откроются до конца мая.