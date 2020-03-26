ТЦ Екатеринбурга продолжат работать в штатном режиме в недельные каникулы

Торговые центры столицы Урала продолжат свою работу, несмотря на объявление президента России Владимира Путина о недельных каникулах для всей страны. Однако, как сообщили журналисту Накануне.RU в пресс-службах некоторых центров, ситуация может поменяться в любой день.

Так, в ТРЦ Гринвич и ТЦ Пассаж пока не поступала информация о закрытии, потому работа продолжится в штатном режиме. Указ от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о прекращении деятельности торговых центров на период нерабочей недели ( с 30 марта по 5 апреля) ожидает и ТЦ Пекин. ЗАО Таганский ряд также продолжит работу в штатном режиме, до получения постановления губернатора области.

Пресс-служба ТРЦ Фан-Фан рассказала, что у каждой торговой точки в центре имеется свой владелец, который и будет решать вопрос о закрытии магазина на неделю и роспуске своих сотрудников. Сам же Фан-Фан не планирует закрываться, точно также как и ТРЦ Мегаполис.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, как только появится постановление о прекращении работы торгово-развлекательных центров на территории Среднего Урала, правительство области сразу оповестит об этом СМИ. Накануне.RU будет следить за развитием событий.

Напомним, что следующая неделя (30 марта — 5 апреля) указом президента России Владимира Путина объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. В обычном режиме работают жизненно важные структуры: аптеки, магазины, органы власти и т.д. Длинные выходные, по словам Владимира Путина, позволят снизить распространение коронавирусной инфекции.