06 Октября 2020
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Шахматы (2012) | Фото:ch16.ru

Турнир претендентов на мировую шахматную корону, проходящий в Екатеринбурге, приостановлен

Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что турнир претендентов на мировую шахматную корону, проходящий в Екатеринбурге, приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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Президент FIDE принял решение прекратить турнир. Он будет продолжен позднее, точные даты будут объявлены как можно скорее, насколько позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией COVID-19.

Сообщается также, что результаты сыгранных 7 туров остаются в силе, и турнир возобновится в том же составе, начиная с игр 8-го тура.

Напомним, что лидерство пока делят представитель Франции Максим Вашье-Лаграв и России Ян Непомнящий, у которых в активе по 4,5 очка из 7 возможных. Следом у ещё четырёх шахматистов по 3,5 очка. Победитель турнира претендентов сразится с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсоном из Норвегии.

Напомним, что накануне FIDE объявила, что Всемирная шахматная олимпиада в Москве и конгресс FIDE в Ханты-Мансийске, запланированные на лето 2020 года, перенесены на лето 2021-го с сохранением мест проведения.

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Турнир претендентов на мировую шахматную корону, проходящий в Екатеринбурге, приостановлен

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Теги: шахматы, турнир претендентов, Всемирная шахматная олимпиада, FIDE



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