Турнир претендентов на мировую шахматную корону, проходящий в Екатеринбурге, приостановлен

Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что турнир претендентов на мировую шахматную корону, проходящий в Екатеринбурге, приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Президент FIDE принял решение прекратить турнир. Он будет продолжен позднее, точные даты будут объявлены как можно скорее, насколько позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией COVID-19.

FIDE stops #FIDECandidates



Official announcement - Starting March 27, 2020, Russia interrupts air traffic with other countries without indicating any time frames. In this situation FIDE President decided to stop the tournament.https://t.co/bnDDJhFuiG pic.twitter.com/YYo3SMidqj — International Chess Federation (@FIDE_chess) March 26, 2020

Сообщается также, что результаты сыгранных 7 туров остаются в силе, и турнир возобновится в том же составе, начиная с игр 8-го тура.

Напомним, что лидерство пока делят представитель Франции Максим Вашье-Лаграв и России Ян Непомнящий, у которых в активе по 4,5 очка из 7 возможных. Следом у ещё четырёх шахматистов по 3,5 очка. Победитель турнира претендентов сразится с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсоном из Норвегии.

Напомним, что накануне FIDE объявила, что Всемирная шахматная олимпиада в Москве и конгресс FIDE в Ханты-Мансийске, запланированные на лето 2020 года, перенесены на лето 2021-го с сохранением мест проведения.