В оперштабе подтвердили две первые смерти от коронавируса в России

Официально подтверждены первые два летальных случая от COVID-19 в России.

"Зарегистрировано 2 летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве", - говорится в сообщении федерального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, одному пациенту было 88 лет, второму 73 года. Диагнозы были поставлены прижизненно. У них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии, заявляли в столичном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Ситуация с первой погибшей в России от коронавирусной инфекции COVID-19 оказалась спорной. У 79-летней женщины действительно был положительный анализ на вирус, но по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Количество заболевших коронавирусом в России за последние сутки увеличилось до 840.