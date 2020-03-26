Россияне потребовали от МВД инициировать проверку на предмет сотрудничества "Новой газеты" с террористами

Материал «Новой газеты» с обращением террористов к россиянам вызвал у граждан РФ негативную реакцию. Они потребовали проверить издание на сотрудничество с террористическими бандформированиями.

Репортаж сирийского корреспондента «Новой газеты» Вадиха эль-Хайека с создателем ССА Риадом аль-Асадом и офицером ССП Халедом Рахалем вышел 9 марта. ССА – организация, близкая к террористическим бандформированиям. Ее участники неоднократно были замечены в весьма тесном сотрудничестве с террористами.

В материале «Новой газеты» передано мнение боевиков о действиях России в Сирии. Они назвали РФ оккупантом и призвали россиян митинговать против властей, требуя освободить Сирию от присутствия РФ.

Материал вызвал в российском обществе бурную негативную реакцию. Журналисты и эксперты назвали данный репортаж пропагандой терроризма. Очевидно, что во время съемок корреспондент издания тесно общался с боевиками.

По данным источника в правоохранительных органах, по поводу этого материала поступило много жалоб и обращений.

«Зафиксированы десятки обращений от граждан РФ. Люди пишут в ФСБ, Генпрокуратуру, Главную военную прокуратуру, Следственный Комитет заявления с требованием проверить «Новую Газету» на пособничество террористам», - рассказал собеседник.

Также россияне попросили проверить работу главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, которого ранее обвиняли в публикации заказных статей. Ранее о нем вышло расследование. Журналистам стало известно о недвижимости стоимостью 350 млн рублей, записанной на Муратова и членов его семьи.

Напомним, сотрудники «Новой газеты» уже были уличены в сотрудничестве с террористами. В 2018 году журналист Ольга Боброва взяла интервью у Сергея Трофимова, воевавшего в Сирии на стороне «Джебхат-ан-Нусры» (организация запрещена в России). На основании слов Трофимова Боброва оправдала действия террористов.

Также в издании работал Алибек Мирзеханов. Выяснилось, что он сотрудничал с боевиками «Исламского Государства» (ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ). Мирзеханов признал вину, но в «Новой газете» все равно попытались оправдать его.

Илья Романов, привлекавшийся за организацию терактов, в материалах «Новой газеты» предстал невиновным, как и фигуранты террористического сообщества «Сеть» (организация запрещена в РФ), планировавшие теракты в разных городах России.

Также издание защищает своего журналиста Дениса Короткова, хотя известно, что он взаимодействовал с террористами ради получения необходимой информации. Он передавал боевикам личные данные о российских военных. Однажды «слил» данные летчиков ВКС РФ, подвергнув их семьи опасности. Благодаря работе ФСБ, нападение удалось предотвратить.

Ранее Коротков работал в 40-м отделе МВД по СПб. В те времена он контактировал с чеченскими боевиками и торговал патронами. Его подозревают в ликвидации своего коллеги Владимира Яременко, который узнал о незаконных действиях Короткова. В СМИ считают, что журналист «Новой газеты» и сейчас сотрудничает с террористами, отрабатывая долги из 90-х.