В аптеках Екатеринбурга нашли маски по цене в 3 тысячи рублей за упаковку

Сегодня, 26 марта, глава Уральского родительского комитета Евгений Жабреев обратился в УФАС с просьбой разобраться с необоснованными ценами на медицинские маски в аптеках.

Как сообщили Накануне.RU в комитете, в магазине одной из аптечных сетей на улице 8 Марта в Екатеринбурге маски продаются по цене 3 тысячи 250 рублей за упаковку в 50 штук. Это возмутило Жабреева, который полагает, что такое "экономическое мародерство" нужно жестко пресекать и наказывать за это.

Общественник обратился в УФАС и потребовал проверить все без исключения аптеки в Свердловской области, а в Екатеринбурге - в первую очередь. Также Уральский родительский комитет просит антимонопольщиков проверить аптечные сети на предмет завышения цен на лекарства.

Напомним, ранее Свердловское УФАС заинтересовалось ценами на продукты в магазинах Среднего Урала на фоне распространения коронавируса.