06 Октября 2020
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Набор для анализа на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Глава Минздрава Украины прогнозирует "катастрофическое число жертв"

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к жителям страны с мрачным прогнозом. Он заявил, что на Украине "стремительно распространяются" очаги эпидемии коронавируса. И если процесс не остановить, то с массовыми лечением больных страна уже не справится, поскольку просто не готова к этому.
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Он посетовал на то, что медицину в стране годами разрушали и разрушили почти до основания, а теперь многие просто мешают работе минздрава.

"Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим", - предупредил Емец.

Ранее сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа" в Раде Вадим Рабинович подчеркнул, что те страны, которые наиболее активно поддерживали разрушительные "реформы" предыдущего министра американки Ульяны Супрун, никак не хотят помогать Украине.

Всего на Украине подтверждено 156 случаев заболевания коронавирусом, 5 человек умерли.

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Глава Минздрава Украины прогнозирует "катастрофическое число жертв"

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Теги: Украина, коронавирус



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