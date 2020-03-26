В Югре – два новых случая коронавируса

В Югре ещё два человека заразились коронавирусом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее стало известно, что в округе больны COVID-19 двое. Второй диагноз подтвердился 21 марта, пострадавший – житель Сургута. С первым случаем заболевания он не связан, заболевшие не контактировали друг с другом. Молодой человек вернулся из путешествия по Европе (Великобритания, Австрия, Германия). По прибытии почувствовал себя плохо, вызвал бригаду "скорой помощи". Медицинские работники, выяснив, что сургутянин приехал из-за рубежа, взяли у него анализ на коронавирус и поместили его в инфекционный бокс.

Официальный штаб по профилактике инфекции сообщил, что подтвердился диагноз еще у двоих югорчан, всего пострадавших – четверо.