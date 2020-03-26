В Свердловской области зафиксировано 7 новых случаев коронавируса

Согласно информации от Роспотребнадзора РФ, на территории Свердловской области зафиксировано семь новых случаев коронавируса, под медицинским наблюдением с коронавирусной инфекцией находятся 20 человек.

Состояние троих пациентов – средней степени тяжести, у одного из них врачи фиксируют положительную динамику. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. Необходимости в реанимации или в подключении к аппарату ИВЛ ни у кого из пациентов нет.

По данным оперативного штаба, положительные результаты подтвердил новосибирский научный центр "Вектор". Все граждане были госпитализированы в ГКБ № 40.

Контактировавшие с заболевшими лица выявлены, контактные близкого круга госпитализированы в инфекционное отделение больницы №6, все остальные находятся под медицинским наблюдением.

Обеспечен полный комплекс медпомощи, в оперативном порядке проведено обследование очагов и заключительная дезинфекция.

