Роскосмос не будет переносить возвращение экипажа МКС на Землю из-за коронавируса

Роскосмос не планирует откладывать возвращение экипажа МКС на Землю в связи с пандемией коронавируса.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что есть ряд ограничений с казахстанской стороны, вызванные карантинными мероприятиями. Напомним, граница между Россией и Казахстаном закрыта.

Роскосмос заявляет, что находится во взаимодействии с коллегами и ищет варианты решения проблемы, передает РИА Новости.

Экипаж МКС должен вернуься на Землю 17 апреля. Работу на станции завершают российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Мейр. Планируется, что 9 апреля к ним прилетят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

Ранее ученые назвали МКС единственным безопасным местом в случае распространения эпидемии коронавируса по всему миру.