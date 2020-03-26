"Москвичи! Это не каникулы": Собянин попробует сделать "выходную" неделю карантинной

В Москве со следующей недели вводятся новые ограничительные меры в связи с корнавирусом. Глава города Сергей Собянин объяснил это так: "Семь нерабочих дней – это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность".

Речь идет о решении президента России Владимира Путина объявить неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.

В Москве на этот период приостановят работу "рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд".

"Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости, - заявляет Собянин. - Еще раз повторю, продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений".

Будут закрыты парки: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", "Зарядье", ПКиО "Сокольники".

Прекращается предоставление услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских). "Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги – все они по-прежнему будут доступны", - отмечает мэр.

Также Собянин попросил москвичей не ходить в храмы, а жителей других регионов – не приезжать пока в Москву.