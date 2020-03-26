06 Октября 2020
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Общество В России
Людмила Нарусова, Ксения Собчак (2012) | Фото:vybor-naroda.org

Тест не подтвердил коронавирус у Нарусовой

Сенатор Людмила Нарусова прошла тест на наличие коронавируса, результат отрицательный.

Как сообщил "Интерфаксу" глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его коллега здорова, вируса у нее нет.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации Нарусовой в Москве. Якобы мать Ксении Собчак проверяют на наличие коронавируса в инфекционной больнице на Коммунарке.

Напомним, накануне спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко рекомендовала всем коллегам пройти тестирование на коронавирус (сама она его уже прошла и получила отрицательный результат). Также Матвиенко распорядилась с 26 марта отправить на карантин всех сенаторов и сотрудников аппарата СФ старше 65 лет.

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Тест не подтвердил коронавирус у Нарусовой

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Теги: людмила нарусова, коронавирус, тест



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